Kiel

Wie ist die Arbeitsbelastung von Lehrern an Schleswig-Holsteins Grundschulen und wie sieht es dort mit Inklusion und Begabtenförderung aus? Mit einer Großen Anfrage zum Stand der Unterrichtsqualität an Grundschulen will die SPD-Landtagsfraktion diese und weitere Fragen genauer unter die Lupe nehmen, wie der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Martin Habersaat am Mittwoch in Kiel mitteilte.

Man erwarte von der Antwort der Landesregierung Daten und Informationen, die für die parlamentarische Debatte und auch für die Schulen eine wichtige Informationsgrundlage seien. Die Antwort sollte den Angaben zufolge in etwa einem halben Jahr vorliegen.

In der Grundschule werden die Grundlagen gelegt

Insgesamt werden in 25 Kapiteln unter anderem Bedarf und Arbeitssituation der Lehrkräfte, die Lage in den wichtigsten Schulfächern, Lernerfolge, flexible Möglichkeiten beim Absolvieren der Grundschule, Inklusion und Begabtenförderung, Betreuungs- und Ganztagsangebote und, Digitalisierung abgefragt.

„Ohne jeden Zweifel ist die Grundschule von allen Schularten die wichtigste“, sagte Habersaat. Hier würden für alle Kinder gemeinsam die Grundlagen für ihren Bildungsweg gelegt.

Mehrbedarf von 400 Lehrern in SH?

Ein Mangel an Nachwuchslehrkräften würde sich nirgends so einschneidend auswirken wie an den Grundschulen, sagte Habersaat. Er verwies auf eine Prognose der Bertelsmann Stiftung, wonach es bei gleich bleibenden Standards allein in Schleswig-Holstein einen Mehrbedarf von 400 Lehren gebe.

Diese Zahl wird seinen Angaben zufolge noch größer, weil der Lehrermangel an den Grundschulen bereits durchschlägt. Insgesamt bräuchte Schleswig-Holstein demnach rund 1000 zusätzliche Lehrkräfte.

Von RND/dpa