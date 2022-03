„Wir haben übernommen“: Zwei Grünen-Politiker reisen überraschend nach Kiew

Kiew

Als erste deutsche Politiker seit Kriegsbeginn sind die Grünen-Politiker Marieluise Beck und ihr Mann Ralf Fücks nach Kiew gefahren. Das berichtet am Mittwoch „Der Spiegel“. Der Besuch erfolge „auf eigene Rechnung“, Absprachen mit der Grünen-Partei oder Bundesregierung habe es nicht gegeben, heißt es in einem Bericht.

Laut dem Bericht kamen beide am Mittwochmorgen mit dem Zug aus Lwiw in der umkämpften Hauptstadt Kiew an. Am Vormittag veröffentlichten beide ein Foto, das Beck und Fücks vor der deutschen Botschaft in Kiew zeigt. Betitelt hat Fücks das Bild mit: „Wir haben übernommen.“ Beck schrieb auf Twitter: „Wir vertreten jetzt mal eine zeitlang die deutsche Botschaft in Kyiv. Die Bundesregierung wird sicherlich nichts dagegen haben.“

angekommen - wir vertreten jetzt mal eine zeitlang die deutsche Botschaft in Kyiv. Die Bundesregierung wird sicherlich nichts dagegen haben pic.twitter.com/wQjBikfRMs — Marieluise Beck (@MarieluiseBeck) March 30, 2022

Unmittelbar vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hatte das Auswärtige Amt die Botschaft und weitere Büros in der Ukraine evakuiert. Beck und Fücks wollen bis Freitag in Kiew bleiben, heißt es. Geplant seien mehrere Gespräche mit ukrainischen Abgeordneten sowie Vertretern lokaler Denkfabriken. Ein mögliches Treffen mit ukrainischen Regierungsvertretern sei laut Fücks noch „in der Schwebe“.

Im Netz ernten beide vor allem Lob für ihre Kiew-Reise. Wolfgang Ischinger, Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, schrieb auf Twitter „Wow! Donnerwetter. Respekt!“. Grünen-Politiker Volker Beck reagierte mit: „Passt auf Euch auf! Schade, dass bislang kein Mitglied der Bundesregierung Eurem Beispiel folgt.“

Marieluise Beck war bis 2017 Bundestagsabgeordnete und osteuropäische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Ralf Fücks stand zuletzt der Heinrich-Böll-Stiftung vor. 2017 gründete das Ehepaar das Zentrum Liberale Moderne.

Zuletzt reisten die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien nach Kiew, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden und mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen. Danach rief Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weitere Staats- und Regierungschefs auf, es den Osteuropäern gleichzutun. Bisher ohne Erfolg.

RND/hyd