Berlin

Die Digitalisierung hat vieles verändert. Bei näherem Hinsehen aber entpuppt sich manch ein Problem des digitalen Zeitalters als gar nicht so neu. Zum Beispiel die Datensicherheit: Es sind die spektakulären Fälle geklauter und veröffentlichter Daten, die den Fokus auf den vermeintlich schlechten Schutz privater Informationen im Internet gelenkt haben. Dabei geht leicht unter, dass persönliche Daten im Grunde seit Menschengedenken von Diebstahl bedroht sind. In der analogen Vergangenheit verschwanden Tagebücher aus Schreibtischen, Briefe aus Postkästen, Fotos aus den Abholfächern im Drogeriemarkt.

Die Digitalisierung hat drei Dinge verändert. Erstens den Aufbewahrungsort: Statt im Schreibtisch landen unsere Geheimnisse heute in einem elektronischen Speicher. Zweitens die Datenmasse: Wir produzieren und speichern ungleich mehr als früher. Drittens die Konsequenzen, falls Daten gestohlen werden: Bilder, Videos und Korrespondenz können ohne Aufwand millionenfach vervielfältigt, geteilt und verbreitet werden. Dass einige Menschen angesichts dieser Gefahr lieber analog bleiben möchten, ist verständlich – und trotzdem falsch. Sinnvoller wäre es, sich permanent bewusst zu machen, was man produziert, mit wem man es teilt und wo man es abspeichert. Teilt man etwa ein Foto per Whatsapp, verliert man die Kontrolle darüber, was mit dem Bild angestellt wird. Wenn einem nicht egal ist, was mit einem Bild passiert, schickt man es besser nur an Vertraute. Unser Alltag ist längst digital, unser Verhalten muss es erst noch werden.

Lena-Sophie Müller ist Geschäftsführerin der Initiative D21. Das Netzwerk erforscht die Digitalisierung der Gesellschaft.

Von Lena-Sophie Müller