Schleswig-Holsteins langjähriger FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki hat in der Debatte um den Ausbau der Windkraft in Schleswig-Holstein zur Sorgfalt gemahnt: "Ich glaube nicht, dass in dieser Frage die Jamaika-Koalition zerbrechen wird", sagte der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende.