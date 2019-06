Chicago

Spuck-Attacke auf den Sohn von US-Präsident Donald Trump: In Chicago soll eine Kellnerin verhaftet worden sein, nachdem sie Eric Trump mitten ins Gesicht gespuckt habe soll.

Dem rechtspopulistischen Portal „Breitbart“ sagte das drittälteste Kind von Donald Trump: „Es war nur eine widerliche Tat von jemandem, der eindeutig emotionale Probleme hat.“ Eric Trump ist derzeit Vizepräsident der „Trump Organisation“. Er machte die Haltung der Demokraten für den Angriff verantwortlich: „Für eine Partei, die Toleranz predigt, zeigt dies einmal mehr, dass sie sehr wenig Höflichkeit hat. Wenn jemand krank genug ist, um auf jemanden zu spucken, werden Krankheit und Verzweiflung und die Tatsache, dass wir gewinnen, hervorgehoben.“

„Kein Kunde sollte jemals bespuckt werden“

Die Kellnerin des edlen Restaurants „The Aviary“ mit angeschlossener Cocktailbar wurde vom Secret Service umgehend überwältigt und der Polizei übergeben. „Wir haben den Vorfall nicht miterlebt und fangen gerade erst an, die Details zu erfahren. Fest steht: Kein Kunde sollte jemals bespuckt werden“, teilte das Restaurant laut „ CNN“ in einer Erklärung mit. Die Mitarbeiterin wurde in den Zwangsurlaub geschickt.

Seit dem Zwischenfall werde das Restaurant mit Hass-Kommentaren überschüttet. „Hunderte von Menschen fordern den Niedergang unseres Unternehmens, bedrohen unsere Mitarbeiter und veröffentlichen gefälschte Bewertungen. Sie tun dies zu Unrecht auf der Grundlage der Handlungen einer einzelnen Person“, heißt es in der Erklärung.

Donald Trump hat sich bisher nicht zu der Spuck-Attacke auf seinen Sohn geäußert.

Von RND/mat