Der blanke Wahnsinn ... So freizügig zeigt sich Realitysternchen Daniela Katzenberger sehr selten. Nur mit einem knappen Bikinihöschen bekleidet posiert die Katze mit freiem Oberkörper auf einer Mauer auf Mallorca. Ein Schnappschuss von der Aktion postete sie anschließend auf Instagram.

„Der Sommer ist bald vorbei, das muss man noch mal genießen. Noch bin ich 32, das muss man auch noch mal genießen“, schrieb sie unter das Foto. Dazu die beiden Hashtags #obenohne und #unddasalsmutter. Damit spielt sie humorvoll auf diejenigen an, die dieses Foto kritisieren könnten. Bei ihren Fans kommen diese witzig-frechen Bemerkungen sehr gut an. „Weiter so, du bist gut, wie du bist, und knackig wie mit zwanzig“, kommentierte eine Userin.

