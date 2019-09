München

Das hatte sich das Paar wohl anders vorgestellt: Der Wendler (47) wollte seiner Freundin Laura Müller (19) zum ersten Mal das Oktoberfest in München zeigen - doch der Besuch wurde nicht so schön wie erwartet.

Wie ein RTL-Video zeigt, wurde das Promipaar ausgebuht und ausgepfiffen, als es das Marstall-Zelt betrat. Laura gefiel das offensichtlich gar nicht - "Können wir gleich aufhören zu drehen?", flüstert sie dem Wendler vor laufender Kamera zu. Der beschwichtigt: "Schatzi, was soll das denn jetzt?", und versucht die schlechte Stimmung mit einer Maß Bier herunterzuspülen.

So richtig helfen tut das nicht: "Ist mir zu laut. Ist mir zu viel. Ist nicht meins", sagt Laura. Also geht es raus aus dem Festzelt und der Wendler kauft seiner Laura zur Aufmunterung eine Rose und einen Crêpe. Ununterbrochen wird das Paar gefilmt und fotografiert - das findet sogar der Wendler ganz schön viel und sagt gegenüber RTL: "Jetzt durch die Laura gibt es einen richtig neuen Hype. Den haben wir uns nicht gewünscht, aber der ist nun mal da. Es ist schon erstaunlich, dass uns eben so viele Menschen kennen und unseren Namen rufen."

Wendler spielt Ausbuhen herunter

Das Ausbuhen im Zelt spielt der Schlagersänger herunter: "Leider hatten wir Pech, dass so viele Fußball-Fans gerade neben uns saßen", sagt er, "Es war sehr laut. Man konnte sich nicht unterhalten."

Und als Laura dann später mit ihrem Wendler im Riesenrad sitzt, hat sie auch die Buh-Rufe fast vergessen. "Ich finde es nach wie vor schön hier", sagt sie gegenüber RTL. "Der Nachteil bei uns ist, dass man angesprochen wird und keine Privatsphäre hat."

