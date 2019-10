Kanye West (42, „FML“) und Kim Kardashian (38, „Keeping Up With the Kardashians“) erzählen in einem neuen Interview für das Format „E True Hollywood Story“, wie ihre Liebe angefangen hat. Kim und Kanye trafen sich 2002 zum ersten Mal, als Kim noch mit ihrem ersten Ehemann Damon Thomas (49) zusammen war. „Immer, wenn ich in ihrer Nähe war und sie sah, war da diese magnetische Anziehung zu ihrer Energie. Sie war gut, rein, glücklich, liebevoll, stolz, mutig, stark“, schwärmt Kanye.

Kanye musste sich allerdings noch sehr lange gedulden, wie Kim in dem Interview erzählt: „Er fragte jeden, wer ich sei, und alle sagten: ‚Oh, sie hat einen Freund.‘ Aber wir blieben immer in Kontakt und kamen immer wieder in das Leben des anderen." Erst 2012 – und noch einen Ehemann später – kamen die beiden dann tatsächlich zusammen: „Dann lud er mich zu seiner Fashion Show nach Paris ein und dort ist es geschehen. Dort ist unsere Beziehung gestartet. Und ich dachte ‚Krass, warum ist das nicht früher passiert?‘ Es war einfach richtig.“

Viele warnte Kanye West vor Beziehung mit Kim Kardashian

Das sahen allerdings nicht alle so: Viele warnten den erfolgreichen Rapper davor, dass eine Beziehung mit einem Reality-TV-Star seine Karriere ruinieren würde. Aber Kanye ist ja bekannt dafür, nur auf sich selbst zu hören: „Er sagte einfach: ‚Aber ich liebe sie, es ist mir egal‘“, erzählt Kim. Wie wir heute wissen, hat es seiner Karriere keinen Abbruch getan. Dafür sind Kim und Kanye nun seit fünf Jahren glücklich verheiratet und haben vier Kinder.

