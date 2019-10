Berlin

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat stressige Monate hinter sich. Nach dem ganzen Tourtrubel gönnt sie sich aktuell eine kleine Auszeit. Nur mit Bademantel bekleidet postete die gebürtige Hannoveranerin nun einen sexy Schwarz-Weiß-Schnappschuss von sich. Darauf rückt sie ihren Busen besonders freizügig in Szene. Doch so richtig glücklich sieht sie auf dem Foto nicht aus.

Ihre Fans sind jedenfalls in großer Sorge um die Musikerin. Eine Userin schreibt: „Ein sehr schönes Foto von dir. An wen denkst du gerade, du schaust so nachdenklich aus. Ich hoffe, es geht dir sehr, sehr gut.“ Ein anderer kommentiert: „Du tust mir sehr leid.“ Lena selber nimmt zu den besorgten Kommentaren ihrer Fans keine Stellung.

RND/kiel