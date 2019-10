Mit dem Oktober steht auch Heidi Klums (46) jährlicher großer Kostümauftritt vor der Tür. Auch dieses Jahr plant die Halloween-Queen wieder ein sehr aufwendiges Partnerkostüm mit ihrem neuen Mann Tom Kaulitz (30), wie sie dem US-Magazin „People“ verriet. Dieses Jahr feiert Klum auch noch zum 20. Mal ihre berühmte Halloween-Party, und wie man Klum kennt, wird sie zum Jubiläum dementsprechend noch mal „eins drauflegen“.

Zehn Stunden zum Anziehen

„Ich werde es schwer haben zu laufen, und es wird wirklich sehr lange dauern“, kündigte sie am Samstag gegenüber „People“ an. Zehn Stunden soll das Anlegen ihres Kostüms dieses Jahr in Anspruch nehmen. Und ihr Mann Tom Kaulitz ist natürlich auch wieder Part des Pärchen-Kostüms, wie Klum erklärt.

Letztes Jahr sorgte das Glamour-Paar als Shrek und Fiona aus dem animierten Film für Aufsehen. Dieses Mal hat Klum allerdings mehr Rücksicht auf ihren Mann genommen: „Sein Kostüm wird dieses Jahr leichter [als meins], weil er mir letztes Jahr so leidgetan hat. Er hatte so etwas vorher noch nie gemacht, und es war härter für ihn als für mich, weil er den großen Bauch und das Gesicht hatte. Ich bin das gewohnt, aber er war so: ‚Oh mein Gott, ich werde sterben! Es ist so heiß!‘“

