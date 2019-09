Im kommenden Februar gibt es gleich zwei außergewöhnliche Premieren für Jennifer Lopez (50, "Love Don't Cost a Thing") und Shakira (42, "Waka Waka"). Die beiden treten gemeinsam bei der berühmten Halbzeitshow des Super Bowls auf. Das bestätigten die American-Football-Profiliga NFL und der ebenfalls involvierte Getränkehersteller Pepsi am Donnerstag. Für J.Lo und Shakira ist es der erste Auftritt bei dem Event. Laut einem Tweet von Pepsi wird es zudem die erste gemeinsame Show der beiden Megastars sein.

„Ich fühle mich unglaublich geehrt und demütig, neben JLo die Latino-Community zu repräsentieren. Denn diese hat eine unglaubliche Stärke in den USA“, teilte Shakira in einem Video mit.

Super Bowl findet in Miami statt

Zuvor war bereits mehrere Monate lang spekuliert worden, dass zumindest Jennifer Lopez Teil der Halbzeitshow werden würde. In einem Interview im Juli hatte sie sich selbst erstmals ins Spiel gebracht. "Wir haben über den Super Bowl nachgedacht und er ist in Miami. Es ist eine große Sache, aber wir werden sehen", erklärte die Sängerin damals gegenüber "Entertainment Tonight".

Das kommende Finale der US-amerikanischen Football-Liga findet am 2. Februar in Miami statt. In der Metropole an der Südspitze Floridas leben viele Menschen mit lateinamerikanischen Wurzeln. Shakira („Waka Waka“) kommt aus Kolumbien, Lopez („On the Floor“) ist puerto-ricanischer Herkunft.

Shakira und Jennifer Lopez sind mit dem Auftritt in allerbester Gesellschaft. Unzählige Musikgrößen haben in der Vergangenheit bereits während des Events gespielt - darunter Aerosmith, U2, Britney Spears, Prince, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Phil Collins und Michael Jackson. Im vergangenen Jahr sorgte der Auftritt von Maroon 5 allerdings für Kritik.

RND/wue/spot/dpa