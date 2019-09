View this post on Instagram

Today is: Me- Day! Um Kraft zu tanken und durchzuatmen. [anzeige] Me- Day bedeutet, dass ich nur Dinge tue und Menschen treffe, die mir gut tun. ( Ooookeeeee, ein paar e- Mails hier und da sind auch noch drin... ) In meinem Arbeitsfeld fällt das Wochenende oft aus- Denn ich arbeite meist dann, wenn andere Freizeit haben. Das ist natürlich total in Ordnung so, aber um auch mal zum Durchatmen zu kommen, gibt es Me- Days. Das kann ich nur empfehlen! Selbst ein Me- Evening hilft schon oft. Wir haben ja alle viel um die Ohren, egal in welchem Feld wir unterwegs sind. Ich versuche einfach mir selbst ein guter Freund zu sein, damit ich auch für alle anderen ein guter Freund bin. Welche Produkte und Pflegerituale dabei meine Favoriten sind, könnt ihr in der Oktober- Ausgabe der GUIDO lesen. Ich nehm Euch mit in mein Bad... :))) Thanks from the heart to @greychristina for being the creative- mega- mind behind this mission. Didn’t we had a nice foamparty there?!? ❤️ #metime #selfcare #performhappiness #findyourritual #guidomagazin