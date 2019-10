Nachdem Kylie Jenner (22, „Keeping up with the Kardashians“) sich zuletzt für die US-Ausgabe des Playboys ausgezogen hat, gibt sie ihren Followern jetzt einen Einblick in ihr Schlafzimmer. In ihrem neuesten Post bei Instagram räkelt sich der Reality-Star in vier verschiedenen Posen in ihrer Bettdecke. Dazu schreibt sie „Bbygirl“.

Und Jenner wird wohl auch in absehbarer Zeit noch allein ihr Bett hüten. Denn obwohl sie immer wieder mit ihrem Ex-Freund, dem Rapper Travis Scott (28, „Astroworld“), gesichtet wird, lässt eine offizielle Bestätigung des Liebescomebacks weiterhin auf sich warten.

RND/ros/spot