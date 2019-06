Berlin

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Martinek starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, mitteilte. Die dreifache Mutter wurde 47 Jahre alt, sollte in der kommenden Woche eigentlich ein neues Filmprojekt starten.

Nun trauert die Filmwelt um eine Kollegin – und um eine Freundin. So schreibt zum Beispiel Schauspielerin Andrea Sawatzki in einem Instagram-Post: „ Lisa. Liebste Lisa. Liebste lustigste bezauberndste Kollegin. Ich bin unendlich traurig.“

Darunter kommentieren weitere Kollegen, zum Beispiel Ann Kathrin Kramer: „Ich kann es nicht glauben“ oder Simone Thomalla: „So schrecklich traurig“. Schauspielerin Desiree Nosbusch kommentiert mit einem weinenden Smiley. Die TV-Kollegen Rebecca Immanuel, Sabin Tambrea und Alexandra Maria Lara posten schwarze Herzen. Auch Gesine Cukrowski fehlen die Worte: „Einfach nicht zu fassen“, schreibt die Schauspielerin.

Erst vor einer Woche hatte Martinek mit ihrem Mann 10. Hochzeitstag gefeiert – und ihre Fans auf Instagram an ihrem Glück teilhaben lassen.

Von rnd/lob