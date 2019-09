Wer hätte das gedacht: Im Sommerhaus der Stars war es noch der Po seiner 19-jährigen Freundin, den Michael Wendler nicht aus den Augen – und Händen – lassen konnte. In einem Live-Video auf Instagram stellte sich das Paar, welches sich gerade auf Mallorca befindet, fast eine Stunde den Fragen der Fans. Ein Fan forschte da genauer nach.

Ein Instagram-Nutzer wollte wissen, welches Körperteil der Schlagerstar an seiner Freundin am liebsten hätte. „Ich liebe Lauras Füße! Sie hat richtig hübsche Füße!“, antwortete der 47-Jährige. Aber ein Fußfetischist sei der Sänger nicht, verteidigte ihn die 19-Jährige. „Ich achte da schon drauf, wenn Frauen High Heels tragen oder vorne die Schuhe offen sind und man sieht dann halt die Zehen. Dann achte ich schon darauf, das fällt mir immer wieder auf“, sagte Wendler daraufhin. Dann machte er seiner Freundin eine weitere Liebeserklärung: „Sie ist ja auch von Kopf bis Fuß wirklich unfassbar hübsch, das erklärt dann wohl auch, warum ich mich in diese Frau verliebt habe.“ Seine Freundin hingegen hat keine besonderen Vorlieben: „Ich liebe jedes Körperteil von Micha!“

Michael Wendler und Laura Müller wollen Nachwuchs

Die Turteltauben haben sich außerdem erneut zu dem Nachwuchs-Thema geäußert. Auch hier hakte ein Fan erneut nach. „Ja, wir möchten in den nächsten Jahren eine Familie gründen“, sagte Michael, der sich noch einen Jungen wünscht, wie er kürzlich gegenüber " RTL" erwähnte.

RND/cwo