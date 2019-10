"Backstreet Boy" Nick Carter (39, "All American") und seine Frau Lauren Kitt (36) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Bereits am Mittwoch, den 2. Oktober sei das gesunde Mädchen zur Welt gekommen, bestätigte ein Sprecher der US-Seite "Us Weekly". Es gehe sowohl Mutter als auch der Tochter gut. Den Namen des Babys gaben die beiden bislang noch nicht bekannt.

Sowohl Carter als auch Kitt äußerten sich auf ihren Social-Media-Kanälen bislang noch nicht zu der Geburt. Carter und Kitt haben bereits einen kleinen Sohn, den dreijährigen Odin Reign Carter. Vor rund einem Jahr erlitt Kitt außerdem eine Fehlgeburt.

RND/dr/spot