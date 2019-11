Bad Vilbel

In einem Internat in England hat Schauspieler Henning Baum ("Der letzte Bulle") gelernt, sich zu konzentrieren. "Da haben meine Eltern mich mit 17 Jahren hingeschickt, weil sie das Gefühl hatten, ein bisschen Struktur könnte mir guttun", sagte der 47-Jährige in einem Interview des privaten Radiosenders Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

Es sei eine gute Idee gewesen, denn die Zeit im Internat sei einem Abenteuer gleichgekommen und die dortige Schulzeit wie am Schnürchen gelaufen. Von der Konzentration, die er dort gelernt habe, profitiere er auch noch heute in seinem Beruf.

