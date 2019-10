Los Angeles

Basketball-Superstar LeBron James (34) hat der Feuerwehr und den Ersthelfern in Los Angeles einen " Foodtruck" zur Versorgung mit Tacos geschickt. "Diese Männer und Frauen sind unglaublich in dem, was sie tun und sehr tapfer in dieser Zeit", sagte der Lakers-Spieler am Dienstag dem Promi-Portal "TMZ.com". Eric Garcetti (48), Bürgermeister von Los Angeles, bedankte sich via Twitter für die großzügige Geste.

Thank you, @KingJames, for generously sending a taco truck to support our @LAFD firefighters, first responders, and partner agencies working to fight the #GettyFire. pic.twitter.com/rgTSMgWXLU — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) October 29, 2019

In Kalifornien kämpft die Feuerwehr derzeit gegen einen großen Waldbrand. Auch andere Prominente unterstützen die Feuerbekämpfung in Kalifornien. US-Wrestler und Schauspieler John Cena (42, "Bumblebee") spendete 500.000 US-Dollar (umgerechnet rund 450.000 Euro) an Feuerwehr-Stiftungen in Los Angeles.

Wegen des sich ausbreitenden Feuers im Westen von Los Angeles wurden Hausräumungen für Tausende Menschen angeordnet. Davon waren auch Promis wie LeBron James und Arnold Schwarzenegger betroffen.

RND/dpa/spoton