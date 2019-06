Magdeburg

Mit ihrer Rolle im Musical „ Chicago“ sorgt die ehemalige „No Angels“-Sängerin Sandy Mölling zurzeit für reichlich Schlagzeilen – oder vielmehr mit einer Sex-Szene, die Teil der Aufführung auf einer Freiluftbühne am Magdeburger Dom ist. Dabei ist Sandy Mölling spärlich bekleidet in Unterwäsche zu sehen, ihr Kollege Christian Funk (28), der in dem Musical ihren Liebhaber spielt, muss für die Bett-Szenen sogar komplett die Hosen runter lassen und zeigt seinen nackten Hintern.

Sex-Szene mit Sandy Mölling : „Immer wieder eine neue Herausforderung“

Mit der „Bild“-Zeitung sprach Christian Funk jetzt über die viel diskutierte Szene: „Das erfordert Vertrauen. Erst während der Kostümprobe haben wir uns erstmals entkleidet.“ Er habe Sandy Mölling vor den Proben nicht gekannt, wohl aber den Regisseur – dessen einfühlsame Art habe wohl auch seine bekannte Kollegin überzeugt, sagte er der „Bild“. Über die Sex-Szene mit Sandy Mölling sagte Christian Funk der Zeitung: „Sie ist immer wieder eine neue Herausforderung. Das hängt von unserer Stimmung ab, von der Reaktion des Publikums. Aber wir werden routinierter.“

Sandy Mölling hat die Schauspielerei zu ihrem zweiten Standbein gemacht – unter anderem war sie 2016 bei den Bad Hersfelder Festspielen in der Rolle der einfältigen Blumenfrau Eliza Doolittle in dem Musical „My Fair Lady“ zu sehen. Das Musical „ Chicago“ läuft noch bis zum 7. Juli in Magdeburg.

Von RND/seb