Taylor Swift (29, "You Need To Calm Down") sollte eigentlich Anfang November als Hauptact beim " Melbourne Cup", einem Pferderennen, auftreten. Doch kurz nachdem ihr Auftritt bekannt geworden war, brach ein riesiger Shitstorm los. Der Grund: Jedes Jahr sterben bei diesem Rennen Pferde. Nun hat Taylor Swift den Auftritt tatsächlich gecancelt, wie etwa "USA Today" berichtete.

Online-Petition mit 6500 Teilnehmern

Seit 2013 starben sechs Pferde während des Melbourne Cup - letztes Jahr wurde ein Rennpferd nach einem Schulterbuch sogar während des Galopprennens eingeschläfert. Deshalb wurde die 29-Jährige von Tierschützern angefeindet: Mehr als 6500 Menschen unterzeichneten eine Online-Petition, in der Swift aufgefordert wurde, ihren Auftritt abzusagen.

Es zeigte offenbar Wirkung. In einem Statement der Veranstalter gegenüber "The Sydney Morning Herald" wird allerdings ein anderer Grund genannt: "Einige Veränderungen an ihrem Zeitplan für ihre Promotour in Asien machen es ihr logistisch unmöglich, dort zu sein."

