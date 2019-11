View this post on Instagram

Bähm „Sie hat es wieder getan“ (feat. Florian Silbereisen) - So heißt unsere neue Single, die ab heute auf allen gängigen Download-Portalen erhältlich ist. Der Part II unserer ersten gemeinsamen Hit-Single „Sie sagte doch, sie liebt mich“ (inzwischen 12 Mio. mal bei YouTube angeklickt ), hat Flori und mir unheimlich viel Spaß gemacht. Denn mal ehrlich Leute, wahre Freundschaft gibt es doch sowieso nur unter Männern ! Damit reißen die Überraschungen aber noch nicht ab: Mit meiner Single-Veröffentlichung startet auch heute am 01.11.2019 der Vorverkauf meines neuen Albums #EINFACHLIEBE, das komplett mit VÖ am 13.03.2020 erscheint. #siehateswiedergetan #neuesingle #einfachliebe #bähm @thomasanders_official @floriansilbereisen_klubbb3