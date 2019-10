Seoul

Mit ihrer Band f(x) machte Sängerin Sulli (25) Weltkarriere. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand man der Manager der Band die leblose Frau in ihrem Haus in einem Vorort von Seoul. Er hatte Sulli nicht wie ausgemacht am Telefon erreicht und sich Sorgen gemacht. Auch wenn die genaue Todesursache noch nicht geklärt ist, gehen die Ermittler bisher von Selbstmord aus.

Die Sängerin habe unter einer "ernsthaften Depression" gelitten, so die Polizei. Sulli, die mit bürgerlichem Namen Choi Jin-Ri hieß, war bekannt für ihren Einsatz für Frauenrechte. Im Internet hatte sie dafür regelmäßig Hasskommentare geerntet. Ihr Tod löste in Südkorea große Bestürzung aus.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

E-Mail: unter www.telefonseelsorge.de

RND/kiel