Kiel

Schwerpunkte des Digitalisierungsprogramms sind ein besseres digitales Leben und Arbeiten, Digitalisierung im ländlichen Raum sowie Nachhaltigkeit. Zudem sei es das Ziel, eine modernere Verwaltung zu schaffen, sagte Jan Philipp Albrecht (Grüne)

Der Digitalisierungsminister will, dass bis Ende 2022 alle Leistungen der öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein online angeboten werden. Das gehe vom Antrag einer Baugenehmigung für ein Haus bis zum Formular zur Reduzierung der Kita-Gebühren.

Jan Philipp Albrecht will einheitliches Portal statt Einzellösungen

„Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel“, gab der Minister zu. Bisher gebe es einzelne Möglichkeiten wie die Beantragung des Wohngeldes oder des kleinen Waffenscheins im Netz, aber kein einheitliches Portal für alle Prozesse. Damit zum Beispiel auch ein Pass online beantragt werden könne, seien besondere Sicherheitsanforderungen notwendig. Hierfür müsse aber eine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden.

Verwaltung müsse endlich digital und bürgerfreundlich werden, betonte Stephan Holowaty (FDP). "Hier müssen wir jetzt Tempo machen, damit die Fortschritte endlich sichtbar werden."

Land fördert App, die Information aus Verwaltungen in leichte Sprache übersetzt

Zu den jetzt geförderten Projekten gehört eine App für leichte Sprache, in deren Entwicklung 150.000 Euro fließen. "Wir haben in der Corona-Krise wieder gesehen, wie wichtig eine zuverlässige, klare und leicht verständliche Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Verwaltung ist", so Albrecht. Die App soll Texte mithilfe künstlicher Intelligenz in leichte Sprache übersetzen.

Zudem treibe das Thema "Smart Health" viele Menschen um. Das Land will ein Projekt aus Norderstedt und Bad Schwartau zur Vernetzung medizinischer Angebote unterstützen, um regional smarte Gesundheitshilfe anzubieten. Zu den Projekten gehört unter anderem auch eine App mit digitalen Lernangeboten für die Landespolizei oder ein Angebot zum E-Learning für benachteiligte Jugendliche.

SPD fehlt ernstzunehmende Digitalisierungsstrategie

Die SPD monierte, Albrecht stelle ein Sammelsurium an Kleinprojekten als großen Sprung nach vorne dar und lasse eine stringente Strategie vermissen. "Abermals verkleckert der Minister sehr wenig Geld, was noch nicht einmal ein Promille des Landeshaushaltes ausmacht, für diverse kleine Maßnahmen", so Heiner Dunckel.

Mit dem ersten Programm hatte die Regierung in den vergangenen zwei Jahren 19 Projekte mit insgesamt 8,2 Millionen Euro gefördert. Nun gibt es für doppelt so viele Projekte nur 1,8 Millionen Euro mehr.

Erneut ausgeschrieben hat das Land seinen Digitalisierungspreis. Bewerbungen sind dafür bis zum 28. Mai möglich.