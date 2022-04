10.500 offene Lehrstellen in Schleswig-Holstein: Wo Bewerber noch Chancen haben

Studium, ein Jahr ins Ausland oder doch lieber eine Lehre? Junge Leute haben in Schleswig-Holstein mehr denn je die Qual der Wahl. Anders als in den vergangenen Jahrzehnten werden sie von Ausbildungsbetrieben regelrecht umgarnt. Selbst in Nischenberufen gebe es noch freie Stellen, sagen Fachleute.