Die zum 100. Jahrestag der Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark geplanten Festveranstaltungen des Landes am 23. August in Flensburg fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Die Absage gab Ministerpräsident Daniel Günther in Absprache mit Landtagspräsident Klaus Schlie (beide CDU) in einem Brief an Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange ( SPD) bekannt, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Für den Festakt gebe es einen Ersatztermin am 24. November in der Flens-Arena.

Kanzlerin Merkel hatte ihr Kommen zugesagt

Da Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August untersagt seien, könnten auch das Bürgerfest in der Flensburger Innenstadt und der Festakt im Deutschen Haus nicht stattfinden, schrieb Günther. Es sei ausdrücklicher Wunsch gewesen, mit den beiden Veranstaltungen an die historischen Volksabstimmungen vor 100 Jahren zu erinnern und so ein sichtbares Zeichen für die gute Nachbarschaft zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark zu setzen. Aber der Gesundheitsschutz habe in der Corona-Pandemie unverändert oberste Priorität.

Zum Festakt von Landesregierung und Landtag am 23. August hatten laut Staatskanzlei bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen und Folketingpräsident Henrik Dam Kristensen zugesagt.

