Wer in einem Restaurant oder anderen Gastwirtschaften in Schleswig-Holstein vorsätzlich falsche Angaben zu seiner Person macht, dem droht künftig ein Bußgeld von 1000 Euro. Am Dienstag hatte Ministerpräsident Daniel Günther den Beschluss in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Für das hohe Bußgeld gibt es Lob - aber auch scharfe Kritik.

Wie soll es funktionieren?

Auf unserer Facebookseite merken die Leser an, dass einige Fragen in der Pressekonferenz offen geblieben sind. Facebook-Nutzer Christoph Ellerich schreibt: "Datenschutz mal hin oder her, wie soll das denn kontrolliert werden? Der Gastwirt hat nicht das Recht, nach dem Perso zu fragen! Stellt man dann in jeden Eingang zum Restaurant einen Polizisten?"

Ralf Hartmann schließt sich mit seinem Kommentar an: "Es wäre interessant zu wissen, wie die praktische Umsetzung aussehen soll. Sollen die Wirte sich jetzt die Personalausweise der Gäste vorlegen lassen? Kaum vorstellbar. Dass falsche Identitäten angegeben werden, lässt sich nur durch Online-Reservierungen oder Reservierungen per App halbwegs eindämmen."

Eine Drohgebärde und keine Maßnahme

Tatsächlich ist noch nicht bekannt, wie die Kontaktdaten überprüft werden sollen. Kritik gibt es daher nicht nur aus dem Netz, sondern auch von offizieller Seite. Wenn der Gast weg sei, bevor die Falschangabe erkannt werde, könne man ihm nicht mehr habhaft werden, sagt Dehoga-Geschäftsführer Stefan Scholtis.

„Dann nützt auch eine hohe Strafe von 1000 Euro nichts.“ Das Bußgeld sei so nur eine Art Drohgebärde, die vielleicht eine abschreckende Wirkung entfalte." Dennoch sei es wichtig, dass Gäste richtige Angaben machen und die Bevölkerung dafür sensibilisiert wird.

Darüber, dass es nicht in Ordnung ist, falsche Kontaktdaten anzugeben, sind sich viele Nutzer einig. Deshalb begrüßen manche das hohe Bußgeld. "Es muss schon weh tun", findet Petra Neumann.

Torsten Høvelmann Schulze sagt: "Die 1.000 Euro sind noch viel zu wenig. Denn die Idioten, die einfach Donald Duck oder einen anderen Irrsinn schreiben, gefährden nicht nur Leben, sondern auch die Existenz des Gastwirts."

Frage nach Datenschutz nicht geklärt

Allerdings zeigen manche Leser auch Verständnis dafür, dass Gäste ungern ihre Daten öffentlich machen. Ulli Stein kommentiert auf Facebook: "Da der Datenschutz in vielen Restaurants gar nicht gewährleistet ist, gehe ich dann eben nicht mehr essen. Also treibt das, wenn viele so denken, die Gastronomie in den Ruin. Prima gemacht. Also ehrlich, diese Hilflosigkeit der Politiker nervt nur noch. Da wird erst alles drastisch runter gefahren, dann gelockert und Maskenpflicht eingeführt. Und nun? Keiner blickt mehr durch was wo und wie erlaubt ist - oder nicht. Dann hagelt es Strafgelder damit die Kassen wieder gefüllt werden - ich fühle mich gerade wie ein Besucher vorm Affenkäfig."

