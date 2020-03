1053 bestätigte Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Kiel

Die Zahl der nachweislichen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Schleswig-Holstein am Montag um 46 bestätigte Fälle gestiegen. Allein in Kiel kamen nach Informationen des Gesundheitsministeriums 13 neue Fälle hinzu, in Lübeck 8.

So viele Coronavirus-Fälle gibt es in Schleswig-Holstein

Mittlerweile tragen bestätigt 1053 Menschen das Coronavirus in sich. Die meisten Infektionen gibt es im Kreis Pinneberg (194). Es folgen die Kreise Stormarn (120) und die Stadt Kiel (113).

Sieben Todesfälle sind im Zusammenhang mit der Viruserkrankung in Schleswig-Holstein gemeldet. Darunter ein Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, der im Ägypten-Urlaub starb.

Kreis / Kreisfreie Stadt Stand (30.03.2020) Todesfälle (Stand 30.03.2020) Dithmarschen 23 Flensburg 22 Herzogtum Lauenburg 80 1 Kiel 113 1 Lübeck 77 1 Neumünster 15 Nordfriesland 39 Ostholstein 23 Pinneberg 194 2 Plön 54 1 Rendsburg-Eckernförde 112 1 Schleswig-Flensburg 65 Segeberg 80 Steinburg 36 Stormarn 120

Redaktioneller Hinweis Redaktioneller Hinweis: Wir aktualisieren die Grafiken und Tabellen einmal täglich - und zwar auf Basis der Zahlen des Gesundheitsministeriums. Basis sind die gesichert bestätigten Zahlen, die die Kreise und kreisfreien Städte auf dem offiziellen Meldeweg der Landesmeldestelle mitteilen. Da die Datenerfassung und Übermittlung Zeit benötigt, können Abweichungen von den vor Ort kommunizierten Fällen entstehen (Veränderung „0“ oder eine negative Veränderung kann also auch die Ursache in einer Zeitverzögerung bei der Eingabe über den offiziellen Meldeweg haben. Das Land hatte kürzlich auf die Berichterstattung der über den offiziellen Meldeweg eingehende Zahlen umgestellt).

So will Schleswig-Holstein das Coronavirus eindämmen

Die kommenden Wochen werden zu einem Kraftakt: Schleswig-Holsteins Landesregierung hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket auferlegt, um das Coronavirus weiter einzudämmen. Es sieht vor, dass das soziale Leben in Zeiten der Corona-Krise heruntergefahren wird. Wir fassen alle Punkte für Sie zusammen.

Benötigen Sie Hilfe?

Viele Menschen sind verunsichert, wie sie sich bei Symptomen einer Atemwegserkrankung verhalten sollen. Für alle Fragen zu Corona gibt es Bürgertelefone – auch für Verbraucherthemen. Die wichtigsten Telefonnummern für Schleswig-Holstein finden Sie hier im Überblick.