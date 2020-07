Kiel

Der Maler, der dicke Pötte liebt

Schiffe, Schiffe, Schiffe. Holger Koppelmann (71) kann nicht genug von ihnen bekommen. Seit mehr als 50 Jahren ist der gelernte Elektriker mit dem Schiffsvirus infiziert. Über 30000 Tanker, Frachter, Luxusliner hat er fotografiert. In seinem Haus in Brunsbüttel füllt die gesammelte Fachliteratur 70 Meter Regallänge. „Schon als kleiner Junge war ich mit meinem Vater auf einem Motorboot auf dem Kanal unterwegs“, erzählt er. „ Schiffe haben mich schon immer fasziniert.“

Irgendwann griff er dann zu Pinsel und Staffelei. Seine Bilder hängen inzwischen in vielen Museen des Landes. Allein im Internationalen Maritimen Museum Hamburg, das Verleger Peter Tamm einst gegründet hat, können 25 seiner Werke bewundert werden. Für unseren Interviewtermin hat der Marinemaler „Ondina“ mitgebracht. Den niederländischen Tanker hat er mit viel Liebe zum Detail im Ölhafen in Brunsbüttel gemalt.

Anzeige

Die Radler an der Wasserstraße

Der Nord-Ostsee-Kanal ist ein Geheimtipp unter Fahrradfahrern. Mehr als 320 Kilometer umfasst die NOK-Route von Brunsbüttel bis nach Kiel. Hier kann man neben Traumschiffen und Frachtern aus allen Herren Ländern radeln, Brücken, Fähren und Schleusenanlagen erkunden und das Hinterland mit Gütern, Herrenhäusern, Wiesen und Wäldern entdecken.

Weitere KN+ Artikel

Monika (57) und Harri Awiszus (60) aus Vaale ( Kreis Steinburg) haben sich gerade neue E-Bikes gekauft und sind immer wieder aufs Neue von ihrer Heimat begeistert. So oft es geht, versuchen der Mitarbeiter des Kernkraftwerks Brunsbüttel und die Bürokauffrau mit dem Rad zum Kanal zu kommen. Drei Fähren haben sie heute schon genutzt, um immer mal wieder von einem Ufer zum anderen zu wechseln. „Kein Autoverkehr, nur Natur pur“, freut sich Harri Awiszus. „Da vergisst man jeden Stress.“

Die Wirtin vom Fährhaus

Wer durch Burg zur Kanalfähre fährt, landet zwangsläufig bei Veronika (35) und Kai Röttger (50). Bei einer Fahrradtour verliebte sich das Paar aus Wedel in das „Burger Fährhaus“, das so alt ist, wie der Kanal selbst. Seit 2012 sorgten die Hotelmanagerin aus der Slowakei und der Betriebswirt dafür, dass sich der einst heruntergekommene Gasthof zu einem beliebten Ausflugsziel mausert.

„Ursprünglich war hier alles in dunklem Mahagoniestil gehalten“, erzählt die vierfache Mutter. „Seit 30 Jahren war nicht mehr renoviert worden.“ Die Familie krempelte die Ärmel hoch und weckte das altehrwürdige Gebäude aus dem Dornröschenschlaf. Zwei Ebenen im hellen Gastraum und eine riesige Terrasse sorgen dafür, dass jeder Besucher direkt auf den Kanal gucken kann. Dazu ein Stück Erdbeertorte oder am Abend etwas Räucherfisch, und das Glück ist perfekt. Wer nicht genug von den Schiffen bekommen kann, kann nachts in den sechs Gästezimmern dem Rauschen der Ozeanriesen lauschen.

Die Urlauber in Klein-Westerland

Ein Strand direkt am Nord-Ostsee-Kanal? Aber ja doch. In Hochdonn liegt Klein-Westerland. Ein Sandidyll, 150 Meter breit, 50 Meter tief. Hier darf man offiziell baden, während die Ozeanriesen an einem vorbeiziehen.

Der sechsjährige Dave ist restlos begeistert. Denn in der Badebucht kann er auch keschern. „Kleine Fische hab‘ ich schon gefangen“, sagt er stolz. Zusammen mit seiner Mutter Nadine Jerzembek (34), Schwester Mailien (1), Oma Conny Sievers (59) und Hund Corason macht der Knirps aus Seester ( Kreis Pinneberg) gerade Campingurlaub am Kanal. „Das ist ein absolutes Paradies für die Kinder“, sagt seine Mutter. „Hier ist es so ruhig und entspannend, dass es wie in einem Kurort ist.“ Die Badestelle entstand beim Bau und Ausbau des Kanals. Der feinkörnige Sand kann durchaus mit dem im echten Westerland mithalten. Nur statt Austern und Schampus muss man mit Currywurst und Bier auf dem Campingplatz vorliebnehmen.

Die beiden Freundinnen

Ohne die Fähre wären die beiden Freundinnen Sol Metzger (17, links) und Katrin Naeve (16) wie die beiden Königskinder in der Volksballade, die nicht zueinander kommen können. Denn der Kanal verläuft mitten durch den Ort Sehestedt. Katrin wohnt im Süden. Sol im Norden. Aber zum Glück wurde damals vom Kaiser verfügt, dass Fähren die Menschen kostenlos miteinander verbinden.

So liegt direkt in Sehestedt eine der 14 Fährstationen, die rund um die Uhr besetzt sind. „Nur Zeit muss man einplanen“, sagt Katrin. Ist viel los auf dem Kanal, kann es schon mal eine halbe Stunde dauern, bis man am anderen Ufer ankommt. „Das wissen wir aber alle“, sagt Sol. Beide sind sie früher mit ihren Eltern stundenlang mit der Fähre hin und her gefahren. „Es gab nichts Spannenderes“, sagen sie lachend. Inzwischen ist es aber Normalität. „Die Fährfahrt gehört zum Alltag dazu, wie Zähneputzen“, sagt Katrin. Sehestedt ohne Kanal? Unvorstellbar. „Er macht unseren Ort zu etwas Besonderem.“

Der Meister der Schleusen

An diesem Mann kommt am Nord-Ostsee-Kanal kein Kapitän vorbei. Peter Hellmann (64) ist Hauptschleusenmeister in Kiel. Zusammen mit seinem Team sorgt er dafür, dass alle Schiffe sicher durch die Schleusen kommen. „Der Blick von hier oben ist einmalig“, sagt er. Seine riesige Schaltzentrale liegt mitten zwischen den beiden großen Schleusenkammern im dritten Stock des Schleusenleitstands. Hier ist er den Riesen-Pötten so nah, wie kaum ein anderer.

Gerade schleust der Containerfrachter „Enforcer“ ein. Das Schiff mit seinen 7681 Bruttoregistertonnen kommt aus Gdynia. Der früheren Heimat von Peter Hellmann. Seit 30 Jahren lebt er aber schon in Deutschland. Einst eroberte er als Nautiker die Weltmeere. Doch als er eine Familie gründete, wurde er in Holtenau sesshaft. „Wenn ich in Rente bin, dann fahr ich noch mal mit einem Containerschiff bis nach Asien“, sagt er verschmitzt. Ein bisschen Fernweh ist beim Anblick all der Schiffe vermutlich auch gar nicht zu vermeiden.

Der Mann, der jedes Schiff begrüßt

Schnacken muss man können für diesen Job. Zum Glück ist das für Rolf Ackermann (66) kein Problem. Wenn der Schacht-Audorfer in seinem Glas-Pavillon vorm Restaurant Brückenterrassen unweit der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke die vorbeiziehenden Schiffe begrüßt, scheint es, als hätte er Sabbelwasser getrunken und den Schalk im Nacken. Bevor er die Nationalhymne der jeweiligen Schiffe spielt, plaudert er locker flockig über Ladung, Zielhäfen und Kuriositäten.

„220 Nationalhymnen haben wir auf dem Laptop gespeichert“, erzählt der ehemalige Soldat. Zudem stehen in der Schiffsbegrüßungsanlage 4500 Karteikarten in Griffweite. „Da stehen die Grunddaten aller Schiffe drin, die jemals den Kanal befahren haben.“ Mit sechs weiteren Kollegen wechselt er sich ab. „Wir sind hier ein echter Touristen-Hotspot“, sagt er und fügt augenzwinkernd hinzu: „Wo sonst können Sie den Seeschiffen so nahe kommen und dabei auch noch unterhalten werden?“

Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.