14-Jährige wollte für den IS kämpfen

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden befinden sich noch immer Personen aus Schleswig-Holstein in der Bürgerkriegsregion. Das geht aus einer parlamentarischen Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion ans Innenministerium hervor. Welche Gefahr von den IS-Anhängern im Fall einer Heimreise ausgeht, kann das Ministerium nicht beantworten.

Doppeltes Gefährdungspotenzial

„Im Zusammenhang mit IS-Rückkehrern geht zum einen möglicherweise die Gefahr von Personen aus, die gezielt mit dem Auftrag nach Deutschland oder Europa geschickt wurden, Anschläge zu verüben“, heißt es von der Landesregierung. „Zum anderen geht eine mutmaßliche Gefahr von radikalisierten Einzeltätern aus, die unabhängig von direkten IS-Bezügen allein Anschläge planen und durchführen können“, so das Innenministerium.

Sollten die Islamisten nach Schleswig-Holstein zurückkommen wollen, müsse jeder einzelne Fall vom Verfassungsschutz analysiert werden. Bei den bislang neun Heimkehrern haben die Behörden keine konkreten Hinweise darauf, dass diese an Kampfhandlungen beteiligt gewesen sind. Überdies gebe es keine Anhaltspunkte, dass von ihnen eine Gefährdungslage ausgehe.

Seit 2013 haben sich laut Kieler Innenministerium 33 Schleswig-Holsteiner der Terrororganisation angeschlossen, darunter drei Frauen. Die jüngste war 18 Jahre alt. Zum Zeitpunkt ihrer Ausreise waren acht Personen jünger als 20. Der jüngste IS-Sympathisant war nach Angaben der Behörden ein 14-Jähriger, der 2016 ausreiste.

Keine Ausreisen mehr seit 2016

Die Mehrzahl der Dschihadisten sind mit 21 Männer und Frauen deutscher Staatsangehörigkeit gewesen, gefolgt von im Norden lebenden Türken (sechs) und Russen (drei). Insgesamt zwölf Terroranhänger sind in der Krisenregion ums Leben gekommen. Von drei Schleswig-Holsteinern wissen die Behörden, dass sie im Ausland in Haft oder Gewahrsam sind. Seit Herbst 2016 sind laut Ministerium keine Personen mehr in die Kriegsregion ausgewandert.

