14 Millionen Euro für mobile Luftfilter an Schulen in Schleswig-Holstein

Berlin/Kiel

Das neue Schuljahr startet in Schleswig-Holstein schon in weniger als drei Wochen, und nach den Ferien könnten nun doch in mehr Klassenzimmern mobile Luftfilter stehen, als noch vor Kurzem gedacht. Angesichts der wieder leicht steigenden Coronazahlen und der fortschreitenden Delta-Variante fördert die Bundesregierung künftig den Einbau von mobilen Luftfiltern in Kitas und Schulen mit insgesamt 200 Millionen Euro. Das beschloss am Mittwoch das Kabinett in Berlin. Davon sind sieben Millionen Euro für Schleswig-Holstein vorgesehen.

„Gemeinsam mit den Ländern wollen wir damit einen Beitrag dafür leisten, den Präsenzunterricht und die Kinderbetreuung im Herbst und Winter auch bei Verschlechterung der Infektionslage aufrecht zu erhalten“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Antragsberechtigt sind Einrichtungen, in denen Kinder unter zwölf Jahren betreut werden, weil ihnen in absehbarer Zeit kein Impfangebot gemacht werden kann. Das gelte auch für Schulen, die zugleich von älteren Kindern besucht werden. Es sei wichtig, dass vor Ort sehr genau untersucht werde, welche Räume für die Anlagen geeignet seien, so Altmaier.

Land will sich Eigenanteil mit Kommunen teilen

„Das ist ein gutes Signal, das wir als Land aufnehmen, indem wir uns im Rahmen der Kofinanzierung an den Beschaffungskosten der Schulträger beteiligen werden. Gespräche mit den Kommunalen Landesverbänden sind dazu bereits initiiert“, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Der Förderanteil des Bundes beträgt bis zu 50 Prozent. Das heißt, sieben Millionen Euro für mobile Luftfilter müssen aus den Kassen im Norden bezahlt werden. Die Jamaika-Koalition hat sich darauf geeinigt, den kommunalen Trägern davon die Hälfte abzunehmen, so dass sie nur 3,5 Millionen Euro selbst finanzieren müssen. „Die Landesregierung wird dem Parlament vorschlagen, den Landesanteil für das Programm aus dem Notkredit mitzufinanzieren“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Erst am Montag hatte Karin Prien ihren bisherigen Kurs korrigiert und entgegen vorherigen Aussagen ihren Willen bekundet, die Schulen im Land nun doch mit Luftfiltergeräten ausstatten zu wollen. Allerdings forderte sie dafür Geld vom Bund ein.

Luftfilter seien lediglich eine Zusatzoption beim Schutz gegen das Coronavirus, mahnte sie am Mittwoch erneut. Sie könnten nicht die übrigen Maßnahmen wie das Lüften, Impfen und Testen ersetzen. Sie seien aber ein weiterer Baustein dafür, Schülerinnen und Schüler dauerhaft Präsenzunterricht ermöglichen zu können.

SPD: „Prien hat schon zu viel Zeit mit Nichtstun vergeudet!“

„Im Herbst 2020 wurde landauf landab die Forderung nach Luftfiltern erhoben. Das wurde von der Bildungsministerin und der Jamaika-Koalition abgelehnt: nicht effizient, viel zu teuer, kurzfristig gar nicht umsetzbar“, ärgerte sich Kai Vogel (SPD). Erst unter der Voraussetzung, dass der Bund zahle, sei sie umgeschwenkt. „Der Bund hat bei den Luftfilteranlagen vorgelegt, jetzt ist Jamaika dran. Bildungsministerin Prien hat schon zu viel Zeit mit Nichtstun vergeudet.“

Dass mit den Fördergeldern auch Räume in Kitas mit Luftfiltern bestückt werden können, begrüßte Schleswig-Holsteins Staatssekretär im Sozialministerium, Matthias Badenhop: „Eine möglichst gute Raumluft ist für Kinder jeden Alters ein Beitrag zur Infektionsprävention.“

Der Deutsche Lehrerverband begrüßte zwar die Entscheidung für eine Förderung, allerdings komme dieser Schritt zu spät, und das Gesamtvolumen werde wohl nicht ausreichen.

Bislang konnten Schulen und Kitas nur Fördermittel für den Einbau von festen Luftfilteranlagen beantragen. Maximal 500 000 Euro waren als Zuschuss möglich. Außerdem gab es nur dann Geld, wenn nicht bereits Fördergelder von anderen Stellen, wie dem Land oder der EU fließen.