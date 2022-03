Kiel/Kiew

Der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine reißt nicht ab. Wie das Bundesinnenministerium gestern mitteilte, wurden bisher 95 913 Menschen registriert. Allerdings: „Da keine festen Grenzkontrollen an den Binnengrenzen stattfinden, kann die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein.“

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen über zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten kamen in Polen, Ungarn, Rumänien, Moldau und in der Slowakei an.

In Schleswig-Holstein wurden seit dem russischen Angriff auf die Ukraine rund 1400 Menschen in den Landesunterkünften registriert. Von dort aus sollen sie möglichst schnell auf die Kommunen verteilt werden.

Wer Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen möchte, kann sich beim Amt melden

Kiel stellt rund 1000 Plätze in Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung. Parallel koordiniert die Landeshauptstadt die Unterbringung in private Wohnungen und Häuser: Wer separate Ferienwohnungen oder Etagen in Einfamilienhäusern für Flüchtlinge zur Verfügung stellen will, kann sich ab der kommenden Woche im Amt für Wohnen und Grundsicherung melden.

Privat untergekommen sind auch Tetiana Podinzhna und Ehemann Viacheslav Podinezhnyi aus Odessa. Sie zählen zu den Ersten, die in Kiel und Umgebung eine Bleibe gefunden haben. Drei Tage lang waren sie unterwegs, bis sie Kronshagen erreichten. Dort lebt ihre Tochter Olga Gonzalez mit Mann und Kind; die 27-Jährige hat mit einem Hochbegabtenstipendium in Kiel studiert und arbeitet hier.

Auch die ältere Tochter ist mittlerweile in Sicherheit: Zwei Tage saß diese mit ihrem achtjährigen Sohn in Kiew im Bunker, eine Nacht verbrachte sie im Parkhaus, um sich vor den russischen Bomben zu schützen, bis auch sie die Flucht antreten konnte. „Wir sind so froh, hier mit unseren beiden Töchtern und den Enkelkindern zu sein“, sagte Tetiana Podinzhna erleichtert.

Olga Gonzalez (Mitte) mit ihren Eltern. Quelle: Ulf Dahl

Kultusministerkonferenz berät über Umgang mit geflüchteten Kindern

Wie es insbesondere mit den Kindern weitergehen soll, beschäftigt die Kultusministerkonferenz (KMK), die in Lübeck tagt. Es gehe darum, Kinder und Jugendliche möglichst schnell in Kindergärten, Schulen, Hochschulen oder Ausbildung zu bringen, sagte Kultusministerin und KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU): „Es werden sicherlich viele Hunderttausend Kinder zu uns kommen.“ Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ergänzte: „Wir sind gefordert, den Menschen schnell Hilfe zu geben.“

Stark-Watzinger und Prien kündigten an, geflüchtete ukrainische Lehrer einbinden zu wollen. Außerdem sollen digitalisierte ukrainische Lehrwerke eingesetzt werden. „Wir werden uns darum bemühen, die Rechte an diesen Lehrwerken so zu sichern, dass wir sie verwenden können“, sagte Prien. „Wir werden auch gesonderte Klassen einrichten, dort wo mehrere Kinder und Jugendliche zu uns kommen.“ Geplant ist auch die Einrichtung einer Taskforce, die die Hilfen koordinieren soll. Zudem soll es Angebote zur psychosozialen Betreuung geben.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka dankte der KMK für die zugesagte Hilfe. Sie betonte die Bedeutung von Kontinuität bei der Beschulung der ukrainischen Kinder in Deutschland. Die nationale Identität müsse aufrechterhalten werden: „Der heutige Krieg ist gerade von Putin und Russland begonnen worden, um die Ukraine als Staat und Nation auszulöschen.“ Es sei wichtig, dass die Kinder weiter ihre Sprache, Geschichte und Kultur lernen könnten.