In Schleswig-Holstein steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle. Mittlerweile tragen 1448 Menschen im Land das Virus in sich. Davon leben 267 im Kreis Pinneberg, 147 im Kreis Rendsburg-Eckernförde und 146 in Kiel. 200 Covid-19-Infizierte sind oder waren in klinischer Behandlung.