Das ändert sich zum Fahrplanwechsel in Schleswig-Holstein

Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 soll das Nahverkehrsangebot in Schleswig-Holstein besser werden. Das gilt aber nicht für die Bahn-Strecke von Hamburg nach Kiel. Pendler sitzen länger im Zug. Von neuen Abfahrtzeiten bis Baustellen: Ein Überblick, was sich zum Winterfahrplan alles ändert.