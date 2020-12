In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 150 neue Corona-Fälle hinzugekommen. 38 Corona-Infizierte sind als genesen eingestuft worden. Somit gibt es aktuell 2534 Infizierte. Der Inzidenzwert liegt bei 51,6, zuletzt war er so hoch am 15. November. Wie sich die Zahlen auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilen, erfahren Sie hier.