Verstärkte Kontrollen und viel Lob von der Polizei für die Schleswig-Holsteiner: Die Kontaktregeln zur Eindämmung von Corona seien am Sonntag weitestgehend eingehalten worden. Zahlreiche Verstöße gab es allerdings an der Landesgrenze und an einigen Biker-Treffpunkten. Anzeigen wurden geschrieben.