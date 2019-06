Kiel

Mit einem Sonntag, der seinem Namen alle Ehre macht, und sommerlichen Temperaturen ist das verlängerte Christi Himmelfahrts-Wochenende in Schleswig-Holstein zu Ende gegangen.

In Westerland auf Sylt etwa nutzten zahlreiche Sonnenanbeter die Gelegenheit bei strahlend blauem Himmel die Kurpromenade entlangzuschlendern. In Eckernförde wagten einige Besucher sich bereits mit den Füßen in die Ostsee, die noch 15 Grad kühl ist. Andere nutzten das schöne Wetter für einen Strand-Spaziergang.

Hier droht Stau in Schleswig-Holstein

Der ADAC warnte derweil vor Staus aufgrund des Rückreiseverkehrs nach dem verlängerten Wochenende. Zu den besonders belasteten Strecken zählte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club vor allem die Fernstraßen von und zu den Küsten, den Großraum Hamburg sowie die Autobahnen A1 und A7.

Bereits am Sonntagnachmittag stockte der Verkehr auf folgenden Strecken: Auf der A1 zwischen Pansdorf und Bad Schwartau auf einer Länge von sechs Kilometern, auf der A1 Richtung Hamburg zwischen Lübeck-Moisling und Kreuz Lübeck auf zwei Kilometern. Zäh voran ging es auch auf der B207 von der Insel Fehmarn Richtung Heiligenhafen. Hier staute es sich zwischen Burg und Großenbrode.

So wird das Wetter zum Wochenstart

In der Nacht zu Montag drohten an der Westküste Schleswig-Holsteins erste Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Am Montag bleibt es zwar mit bis zu 26 Grad weiterhin warm, aber es ziehen laut Deutschem Wetterdienst kräftige Schauer und örtliche Gewitter über Schleswig-Holstein und Hamburg.

Auch am Dienstag muss bei Temperaturen bis zu 25 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

