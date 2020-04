20 Jahre Babyklappen: 34 Kinder in Schleswig-Holstein gerettet

Lübeck

Die Geschichte der Babyklappen in Deutschland beginnt in Hamburg: Im April 2000 wurde dort die bundesweit erste Babyklappe eingerichtet. Kurz darauf folgte die zweite in Lübeck. Mittlerweile gibt es in Schleswig-Holstein insgesamt fünf.

In den vergangenen 20 Jahren sind 34 Kinder in den Babyklappen im Land abgegeben worden – und dadurch gerettet worden. Das geht aus den Zahlen der einzelnen Träger der Babyklappen hervor, die diese auf Nachfrage mitteilten.

Anzeige

Angebot für verzweifelte Mütter

Die insgesamt fünf Babyklappen befinden sich in Lübeck, Pinneberg, Satrupholm, Kiel und Reinbek. Sie ermöglichen Müttern, die verzweifelt sind und anonym bleiben möchten, ihr ungewolltes Kind in Sicherheit zu bringen.

Weitere KN+ Artikel

Die Babyklappe in Lübeck gehört mit zu den ersten Babyklappen Deutschlands. Sie wurde im Juni 2000 eingerichtet. Die bundesweit erste Babyklappe befindet sich in Hamburg und wurde am 8. April 20 Jahre alt.

Seit 2014: Möglichkeit einer „vertraulichen Geburt“

In den vergangenen drei Jahren seien in den Babyklappen in Schleswig-Holstein fast keine Babys abgegeben worden, hieß es. Dies könnte den Angaben zufolge mit der Einführung der so genannten vertraulichen Geburt zusammenhängen, die es seit 2014 in Deutschland gibt. Bei dieser können Mütter inkognito entbinden und einen Vornamen für das Kind auswählen. Ihre persönlichen Daten werden in einem versiegelten Brief beim Bundesamt für Familie verwahrt. Das Baby wird nach der Geburt vom Jugendamt, das sich um eine Adoption kümmert, übernommen.

Nach 16 Jahren darf das Kind den Namen seiner leiblichen Mutter erfahren, wenn es das möchte. Von 2014 bis 2019 wurde die vertrauliche Geburt in 27 Fällen von werdenden Müttern in Schleswig-Holstein in Anspruch genommen, wie ein Sprecher des Sozialministeriums in Kiel mitteilte.

Lesen Sie auch

Von RND/dpa