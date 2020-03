Lübeck

Bis zu 200 Liter Hände-Desinfektionsmittel haben bislang unbekannte Täter aus dem Lübecker Universitätsklinikum ( UKSH) gestohlen. Die Mittel wurden in der vergangenen Woche aus verschiedenen Bereichen des Klinikums entwendet, wie UKSH-Sprecher Oliver Grieve am Mittwoch sagte.

Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass es sich bei den Tätern um eigene Mitarbeiter handele. Seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus in Norddeutschland verzeichnet das Uniklinikum an seinen beiden Standorten Kiel und Lübeck einen erhöhten Bedarf an Hände-Desinfektionsmitteln.

"Das Gute ist, dass die Menschen mittlerweile vor den Desinfektionsmittel-Spendern in der Klinik stehen und diese auch benutzen", sagte Grieve. Für den häuslichen Bereich reiche sorgfältiges Händewaschen aber weiterhin aus.

Von RND/dpa