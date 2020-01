Kiel

Hatten 2018 in Schleswig-Holstein noch 32 Menschen Organe gespendet, so waren es 2019 nur 23 Verstorbene, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation am Montag in Frankfurt mitteilte.

Nur Bremen, Brandenburg und das Saarland hatten noch weniger Spender. Die Zahl der Organübertragungen in Schleswig-Holstein ging von 108 auf 90 zurück. Die Zahl der gespendeten Organe fiel von 111 auf 77.

Auch in Deutschland insgesamt sanken die Zahlen wieder. 2018 noch hatte sich die Organspende erstmals seit 2010 in Deutschland wieder deutlich positiv entwickelt.

Von RND/lno