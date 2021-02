Kiel

Zu den nun hinzugekommenen Schulen gehören die Ellerbeker Schule sowie die Herrmann-Löns-Schule in Kiel, die Grundschule Neuwerk - Moltkeschule in Rendsburg und die Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark in Norderstedt.

Insgesamt profitieren jetzt 62 Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein von dem Programm, das bis 2024 laufen soll und mit insgesamt 50,3 Millionen Euro ausgestattet ist. Die erste Runde des Bildungsbonus gab es 2019/2020. Die Gelder können die Perspektivschulen für neue Projekte, Kooperationen und Personal wie auch für bereits laufende Aktivitäten verwenden.

Schleswig-Holstein ist laut Bildungsministerium das erste Flächenland mit einem Programm für Schulen in einem sozial belasteten Umfeld. „Die Rückmeldungen der bereits geförderten Perspektivschulen im Land zeigen uns, wie wichtig und hilfreich die Unterstützung von Schulen in diesem Umfeld ist", sagt Bildungsministerin Karin Prien (CDU). "Die Pandemie stellt diese Schulen außerdem vor besondere Herausforderungen.“

Perspektivschulen werden aufgrund von Daten und Elternbefragungen ausgewählt Für die Auswahl der Schulen werden verschiedene Daten herangezogen, wie der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache oder derer mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Zusätzlich spielen seit der zweiten Runde im vergangenen Jahr auch die Ergebnisse von Elternbefragungen eine Rolle, bei denen unter anderem nach der Sprache, die zu Hause gesprochen wird, sowie Berufstätigkeit der Eltern gefragt wird. Kiel hat in der Region die meisten Perspektivschulen (zwölf), gefolgt vom Kreis Rendsburg-Eckernförde (sieben), Neumünster (vier) und dem Kreis Segeberg (zwei).

Perspektivschulen in Schleswig-Holstein: Für die beiden Kieler Schulen gibt es 115.000 Euro jährlich

Jede Schule erhält einen Sockelbetrag und ein schülerbezogenes Budget. Zudem stehen weitere Mittel sowie Unterstützung durch das Ministerium bereit. Was das für die beiden Kieler Schulen bedeutet, schlüsselt der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Tobias von der Heide auf: "Die Schulen erhalten eine Grundförderung von 25.000 Euro und für jede Schülerin und jeden Schüler nochmal 115,98 Euro pro Schuljahr. Dadurch erhält die Ellerbeker Schule zukünftig jährlich 40.000 Euro und die Hermann-Löns-Schule 75.000 Euro zusätzlich zur Unterstützung ihrer Arbeit."

Die Schulleiterin der Ellerbeker Schule, Carola Habermann, freut sich über die zusätzlichen Mittel. "Der Bedarf ist da", sagt sie. Wofür die Gelder in Kiel-Ellerbek verwendet werden, ist noch nicht entschieden. Habermann aber bereits verschiedene Ideen. "Jetzt können wir durch besondere Projekte Stärken der Schülerinnen und Schüler fördern, die außerhalb des klassischen Lernens liegen, wie kreative Angebote." Worauf Schwerpunkte gelegt werden, will die Schulleiterin aber zunächst mit dem Kollegium abstimmen.