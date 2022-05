Burg

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall im Kreis Dithmarschen ums Leben gekommen. Die Frau war zwischen Burg und St. Michaelisdonn unterwegs und kam nach Polizeiangaben aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen von der Straße ab. Die Fahrerin wurde in der Nacht zum Sonntag in ihrem Auto eingeklemmt, als dieses in einem Graben zum Stehen kam. Weitere Verkehrsteilnehmer waren den Angaben zufolge nicht am Unfall beteiligt. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Von RND/dpa