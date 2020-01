Verdächtige zuhauf und ein polternder Kommissar: Im ZDF-Zweiteiler "Das Mädchen am Strand" gibt es nach einer feuchtfröhlichen Abiturparty eine Tote. Danach entwickelt sich eine Geschichte mit eigenem Reiz. Am Montag läuft der erste Teil, der erneut in Lütjenburg im Kreis Plön gedreht wurde, im ZDF.