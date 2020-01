Flensburg

Ein wegen Totschlags an einer 25-Jährigen angeklagter Mann hat die Tat am ersten Hauptverhandlungstag bestritten. Die junge Frau habe bereits auf dem Boden gelegen, als er in ihre Wohnung in Jübek gekommen sei, sagte der 63 Jahre alte Angeklagte am Donnerstag am Landgericht Flensburg. Sie habe ihn zuvor angerufen, weshalb er zu ihr gefahren sei.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, am 31. Juli 2019 in Jübek ( Kreis Schleswig-Flensburg) mehrfach mit einem Messer auf die junge Frau eingestochen und deren Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Das Motiv für die Tat sei bislang unklar.

Zweifel an der Aussage des Angeklagten

Der Vorsitzende Richter machte ebenso wie der Staatsanwalt seine Zweifel an der Version des 63-Jährigen deutlich - unter anderem wegen anderslautender Zeugenaussagen zu seinem Eintreffen am Tatort und wegen DNA-Spuren des Angeklagten an Tatwaffe und Kleidung der Toten.

Der Angeklagte ist mit dem Lebensgefährten der jungen Frau bekannt. Dieser war zur Tatzeit nicht anwesend. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie Hilfeschreie aus dem Haus gehört hatten. Sie hielten den damals 62-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er sitzt in Untersuchungshaft.

