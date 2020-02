Im Streit um ein Verbot von Vollverschleierungen an Bildungseinrichtungen hat Grünen-Chef Robert Habeck seine Parteifreunde aus der Kieler Landtagsfraktion auf Kurs gebracht. Am Abend wurde der Koalitionskonflikt dann auch beigelegt. In Schulen soll der Schleier gesetzlich verboten werden, in Hochschulen wird es strengere Regeln geben.