Jübek

Eine 25 Jahre alte Frau sei am Mittwoch in Jübek ( Kreis Schleswig-Flensburg) mit Messerstichen getötet worden. Anwohner alarmierten gegen 19.40 Uhr die Polizei, nachdem sie Hilfeschreie aus dem Haus hörten, wie die Beamten am Donnerstag mitteilen. Sie konnten einen 62-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die genaue Todesursache soll durch eine Obduktion geklärt werden.

Von RND/aab