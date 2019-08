Jübek

Eine 25 Jahre alte Frau ist in Jübek ( Kreis Schleswig-Flensburg) nach Polizeiangaben mit Messerstichen in den Oberkörper getötet worden. Anwohner alarmierten am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr die Polizei, nachdem sie Hilfeschreie aus dem Haus hörten.

Sie konnten einen 62-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht in Flensburg vorgeführt. Daraufhin kam er in Untersuchungshaft.

Tatverdächtiger und Opfer kannten sich

Der Tatverdächtige soll mit dem Lebensgefährten des Opfers freundschaftlich bekannt sein. Der mutmaßliche Täter und die Frau hielten sich zum Zeitpunkt der Tat alleine in der Wohnung auf.

Warum der Mann (62) mit einem Messer auf die 25-Jährige eingestochen hat, ist unklar. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

