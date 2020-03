In Schleswig-Holstein steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle. Mittlerweile tragen 253 Menschen im Land das Virus in sich. Davon leben 54 im Kreis Pinneberg, 25 in Kiel und jeweils 21 in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Herzogtum Lauenburg und Schleswig-Flensburg. 13 Menschen sind in klinischer Behandlung.