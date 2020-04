Ausnahmeregelung: Einzelhandel darf am Sonntag öffnen

Kiel

Das Land Schleswig-Holstein erlaubt an den kommenden zwei Sonntagen den Einzelhändlern im Land, ihre Geschäfte zu öffnen - vorausgesetzt, ihre Verkaufsfläche ist maximal 800 Quadratmeter groß. Für den 1. Mai 2020 gelte die Ausnahmeregelung nicht. Sie gilt nur für den 26. April und den 3. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) begründet die Sonntagsöffnung wie folgt: „Das ist keineswegs ein Aufruf zum Familien-Sonntags-Shopping, sondern eine Möglichkeit, die Kundenströme zu entzerren." Weiter sagt er: „Ich verbinde damit die Hoffnung und den Appell, dass sich die Kunden nicht alle an den beiden Sonnabenden in die Geschäfte bewegen, sondern sich überlegen, was man auch genauso gut und in Ruhe im Verlauf des Sonntags noch besorgen oder erledigen kann.“

Der Erlass des Wirtschaftsministeriums muss noch von den Kreisen und kreisfreien Städte umgesetzt werden. Die Bäderregelung bleibt weiterhin ausgesetzt.

Wer zusätzlich an Sonntagen öffnen darf

Unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche dürfen unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen auch folgende Verkaufsstellen an den kommenden Sonntagen geöffnet sein:

Lebens- und Futtermittelgeschäfte

Wochenmärkte

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Tankstellen

Poststellen

Zeitungs- und Zeitschriftenläden

Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte

Lebensmittelausgabestellen (Tafeln)

Großhandel

Kraftfahrzeughändler

Fahrradhändler

Buchhandlungen.

Diesen Geschäften wurde bereits mit der ersten Landesverordnung erlaubt, an Sonntagen ihre Geschäfte zu öffnen. Bislang machten von dieser Sonderregelung aber kaum Geschäfte Gebrauch.

Verkaufsoffene Sonntage in der Region

In Neumünster wäre ursprünglich am 3. Mai verkaufsoffener Sonntag gewesen, dieser wurde jedoch von der Stadt abgesagt. Abgesagt wurde ebenfalls der verkaufsoffene Sonntag am 7. Juni in Bordesholm.

Bad Segeberg hatte vor der Corona-Pandemie einen verkaufsoffenen Sonntag für den 3. Mai angekündigt, Kiel einen für den 26. April.

