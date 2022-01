Kiel

Erst kam 2G, dann 2G plus. In der Gastronomie in Schleswig-Holstein gelten immer strengere Corona-Regeln. Seit Mittwoch dürfen nur noch geboosterte oder doppelt geimpfte Gäste mit einem negativen Test in Restaurants und Bars bewirtet werden. Zudem gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Und das erste Wochenende unter verschärften Bedingungen verdeutlicht die schwierige Situation, in der sich die Branche aktuell befindet.

„Es ist zum Davonlaufen“, sagt Dilek Tarhanaci-Schulte. Für die Inhaberin vom Restaurant „Goldwasser“ in der Holtenauer Straße in Kiel war der 12. Januar ein harter Tag. „Von heute auf morgen sind weniger Gäste gekommen.“ Grund ist die Einführung der 2G-plus-Regel. Tarhanaci-Schulte fühlt sich wie in einer Zeitschleife. „Als 2G kam, hat es sich schon einmal so angefühlt. Das war der erste Einschnitt.“ Seit November kommen deutlich weniger Gäste ins „Goldwasser“. Dilek Tarhanaci-Schulte schätzt den Rückgang auf 30 bis 40 Prozent. „Es ist eine Unsicherheit bei den Gästen zu spüren.“

Angst vor Schließung wird bestätigt

Im „Goldwasser“ tritt ein, was der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) befürchtet hat, als beschlossen wurde, dass geimpfte Restaurantgäste einen Corona-Test brauchen, wenn sie nicht geboostert sind. „Es geht die nackte Angst um“, sagte Dehoga-Schleswig-Holstein-Geschäftsführer Stefan Scholtis, als die neue Vorschrift bekannt wurde. Laut Scholtis überlegen nicht wenige Betriebe, ob sie ihre Türen freiwillig schließen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das „Wirtshaus“ am Europaplatz in Kiel hat genau das jetzt getan. „Wir schließen bis mindestens Februar“, kündigt Inhaber Stefan zu Putlitz an. Der Umsatz sei zuletzt um zwei Drittel zurückgegangen, begründet zu Putlitz die Entscheidung. „Es ist eine Katastrophe und völlig unwirtschaftlich.“ Einbußen gebe es bereits seit November, als die 2G-Regel beschlossen wurde. Weitere Gründe für den Umsatz-Einbruch sind abgesagte Weihnachtsfeiern, fehlende Touristen, aber auch ausbleibende Veranstaltungen in der benachbarten Wunderino-Arena.

Viele Gäste am Wochenende sind bereits geboostert

Bis Sonnabend hatte das bayerische Restaurant noch unter 2G-plus-Auflagen geöffnet. Probleme bei den Kontrollen habe es nicht gegeben, sagt zu Putlitz. „Die meisten Gäste, die noch kamen, waren bereits geboostert.“ Diese Erfahrung hat zu Putlitz am Wochenende auch in seinem Restaurant „Ocean Eleven“ in Laboe gemacht. Viele der Besucher – hauptsächlich Einheimische aus Laboe oder Kieler auf einem Tagesausflug – waren bereits dreifach geimpft. Im Gegensatz zum „Wirtshaus“ wird das „Ocean Eleven“ geöffnet bleiben.

Nach fünftägiger Umbau-Phase hat das Kieler Restaurant „Nil“ in der Holtenauer Straße seit Freitag wieder geöffnet. Beim Start unter 2G-plus-Bedingungen wurde deutlich, dass der Aufwand für die Gastronomen deutlich größer geworden ist. „Es reicht nicht mehr, nur den Impfausweis zu scannen, wir müssen auch überprüfen, ob es sich um die dritte Impfung handelt“, sagt Gesellschafter Konstantin Koch. Ob durch die neue Maßnahme weniger Gäste kommen, lasse sich noch nicht sagen. Klar ist allerdings: „Die Auslastung ist bei Weitem nicht bei 100 Prozent.“

Sperrstunde sorgt im „Nil“ für Diskussionen

Ausgewirkt hat sich im „Nil“ am Wochenende aber bereits die Sperrstunde. In dem Restaurant sitzen die Gäste gerne bis Mitternacht. „Um 22.30 Uhr hatten wir die letzte Runde und mussten um 23 Uhr die Gäste bitten zu gehen“, sagt die zweite Gesellschafterin Andrea Soll. „Das war ein radikaler Schnitt und hat zu einigen Diskussionen geführt.“

Sperrstunde in der Kieler Bergstraße Pünktlich um 23 Uhr wurden am Sonnabend in der Kieler Bergstraße die Bürgersteige hochgeklappt. Kiels Feiermeile, auf der zu normalen Zeiten am Wochenende das Leben erst nach 23 Uhr so richtig beginnt, war wie ausgestorben. Das lag zum einen daran, dass viele Clubs und Bars nicht öffnen durften oder wollten. So hat der Irish Pub „Pogue Mahone“ aus eigenen Stücken entschieden, vorerst zu schließen. Begründet wird das mit der aktuellen Infektionslage. „So macht Feiern keinen Spaß“ steht auf einem DIN-A4-Zettel an der Eingangstür. Auch das „Tucholsky“ ist geschlossen, der Club „Luna“ wurde schon vor einigen Wochen in eine Teststation umgewandelt. Als eine der wenigen Locations hatte das „Subzero“ noch geöffnet. Doch um 23 Uhr ist in der Cocktailbar Schluss – Sperrstunde. Vor dem „Subzero“ stehen zwei kleine Gruppen junger Menschen und überlegen, wie der Abend weitergehen soll. Ein gutes Geschäft an diesem späten Sonnabend macht der benachbarte Supermarkt, der bis 23 Uhr geöffnet hat. Kurz vor Ladenschluss sind noch mehrere Kunden gekommen und haben sich mit Bier oder härterem Alkohol eingedeckt. Da die Sperrstunde keine Ausgangssperre ist, trinken einige ihre Getränke vor dem Laden oder ein paar Meter weiter – es ist ein bisschen Leben auf der sonst so belebten Bergstraße.

Nicht nur in der Gastronomie in Kiel machen sich die Auswirkungen der Maßnahmen bemerkbar. „Es war spürbar, in den vergangenen Wochen kamen deutlich weniger Gäste“, sagt Karsten Rocholl, Chef von Hotel Carstens in Bordesholm. An 2G plus habe das aber nicht gelegen. „Unsere Klientel ist in der Regel schon geboostert. Die Leute haben aber einfach Angst, sich angesichts der hohen Infektionszahlen anzustecken.“ Rocholl, der auch Vorsitzender vom Tourismusverein Bordesholmer Land ist, hätte sich gewünscht, dass die Politik die Gastronomen von 2G plus verschont. „Dadurch, dass Weihnachten vieles möglich war, haben wir jetzt den Salat.“ Er rechnet damit, dass die Einschränkungen noch bis April laufen und dann eine Entspannung eintritt.

Von Frank Scheer Steffen Müller