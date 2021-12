Kiel

Am Abend vor dem umsatzstarken zweiten Adventswochenende hat die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung veröffentlicht. Sie tritt bereits an diesem Sonnabend in ganz Schleswig-Holstein in Kraft und sieht für den Einzelhandel 2G vor: Mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs dürfen in den Läden nur noch Geimpfte und Genesene bedient werden. Die Regel gilt für Kunden ab 18 Jahren. Die Händler sind verpflichtet, die neue Regelung per Aushang bekannt zu geben und zumindest stichprobenartige Kontrollen durchzuführen. Ungeimpfte, die trotzdem die Läden betreten und erwischt werden, müssen mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen – in Regierungskreisen sprach man von 500 Euro. In vielen großen Geschäften wird der Impfstatus bereits am Eingang kontrolliert. Oftmals muss zusätzlich ein Personalausweis vorgelegt werden. Die Polizei soll helfen, die 2G-Regelung durchzusetzen.

„Wir sind erleichtert, dass die Pflicht zu Einlasskontrollen vom Tisch ist“, sagte Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. „Das nimmt den Ladenbetreibern viel Druck.“ Dadurch sinke auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Warteschlangen kommt. Andererseits sähen sich viele Händler von der Aufforderung der Politik überfordert, Polizei und kommunale Ordnungsdienste bei stichprobenartigen Kontrollen in den Läden zu unterstützen. „Es wird Kunden geben, die davon nicht begeistert sind – und das wird wieder einmal das Verkaufspersonal abbekommen.“

Freier Zugang zum Sophienhof und Citti-Park

Zulässig sein sollen Stichproben-Kontrollen auch an der Kasse. Können Käuferinnen und Käufer dann kein Impfdokument vorweisen, müsste ihnen der Einkauf verwehrt werden. „Diese Option ist völlig lebensfremd“, sagte Harald Rottes, Chef der Citti-Einkaufszentren. Er rechnet mit einem großen Weihnachtsandrang in den Geschäften. Inwieweit kleinere Händler personell zu Kontrollen überhaupt in der Lage seien, könne man derzeit nicht sagen. Der Zugang zu Einkaufszentren wie zum Beispiel dem Sophienhof und dem Citti-Park bleibt auch für Ungeimpfte frei. Der Grund: Dort befinden sich auch Supermärkte, Apotheken, Bäckereien und Drogerien – also Läden mit Waren des täglichen Bedarfs. Auch im Citti-Markt selbst können Ungeimpfte weiterhin einkaufen. Wie bisher ist in allen Geschäften eine Maske zu tragen.

Während Möbel Höffner, Nortex, Ikea und Mediamarkt an den Eingängen generell den 2G-Status prüfen beziehungsweise durch externe Mitarbeiter prüfen lassen, verzichtet Karstadt in Kiel auf die Kontrolle beim Einlass. Die Standortleitung kündigte jedoch „umfangreiche Stichprobenkontrollen“ im Warenhaus an. Stichproben nimmt auch Medimax in Schwentinental.

„Bedeutsamer als der Kampf gegen Falschparker und Raser“

Die Polizei soll in den kommenden Wochen in ganz Deutschland andere Prioritäten setzen. „Die Einhaltung der Corona-Regeln ist bedeutsamer als der Kampf gegen Falschparker und Raser“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach Abschluss der Innenministerkonferenz. Die Arbeitskapazität der Polizei sei nicht beliebig vermehrbar. Schleswig-Holsteins Ressortchefin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte, dass die Landespolizei im Norden längst verstärkt sichtbar unterwegs sei und die zuständigen Ordnungskräfte bei der Kontrolle zur Einhaltung der Corona-Regeln unterstütze. „Auch im Bereich des ÖPNV unterstützen Beamtinnen und Beamte bereits die dortigen Kräfte. Selbstverständlich wird dies für die Polizei auch am Wochenende und den kommenden Tagen ein Arbeitsschwerpunkt sein.“

Die Landesregierung wies am Abend darauf hin, dass die Einzelhändler dazu verpflichtet sind, ihre Kontrollen zu dokumentieren. Festzuhalten sei neben Datum und Uhrzeit auch, wer die Kontrolle jeweils durchgeführt hat. Die Dokumentation sei auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen, hieß es. „Kundinnen und Kunden, die die Anforderungen nicht erfüllen, sind des Geschäfts zu verweisen.“

Von Ulrich Metschies und Christian Hiersemenzel